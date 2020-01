MOBILISATION URGENTE !!!!!!

Nous devons réagir en masse devant l’acte raciste commis par l’opéra de Dresde d’exclure la cantatrice Rouzanne Mantashyan d’une soirée sur la demande d’un chanteur d’opéra azerbaïdjanais, Yusif Eyvazov.

Information révélée au grand jour par la cantatrice Hasmik Papian et relayée par Hilda Tchoboian, mais malheureusement nos voix sont étouffées et nos réactions, trop rares, rapidement effacées.

Pour ne pas une fois de plus plier sous le poids du chantage et du mensonge azéri, nous devons réagir en masse comme le suggère Hilda Tchoboian, par exemple en :

- recopiant son post ci-dessous

- ou en postant massivement l’image ci-dessous

- ou pour ceux qui le souhaitent, en écrivant un post explicatif sans insultes, mais demandant des explications.

sur la page de l’opera de Dresde, en commentaire du post du 22 septembre dernier annonçant le gala, ou en haut de page en « ne recommandant pas l’opéra de Dresde ».

PAGE DE L OPERA DE DRESDE :

https://www.facebook.com/SemperOpernball/?hc_location=ufi

« C’est une honte pour votre administration d’avoir cédé à l’exigence raciste de ce chanteur azerbaïdjanais qui a demandé et obtenu l’exclusion de ce spectacle d’une cantatrice arménienne, Ruzan Mantashyan, pour des raisons raciales. C’est en effet purement un acte raciste. Depuis quand un des plus grands opéras d’Europe obéit aux injonctions d’une dictature moyenâgeuse ? Cet acte raciste inqualifiable est une décision qui contredit les principes fondamentaux des droits de l’homme. Comment expliquez-vous cette décision ? » Hilda Tchoboian