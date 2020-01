L’Arménie doit reconnaitre le génocide des Arméniens en Azerbaïdjan a affirmé la défenseure des droits Larisa Alaverdyan lors d’une conférence de presse à Erévan jeudi 16 janvier.

L. Alaverdyan accusé l’Azerbaïdjan de continuer l’expérience de l’Empire ottoman et de continuer la politique de génocide et les autorités d’Arménie doivent admettre ces faits. « Il y a des principes dont ne peut pas abandonner, par exemple celui que l’Azerbaïdjan fut créé pour continuer la politique d’extermination de l’Empire ottoman. Nous ne voyons pas sur cette question le travail actif de l’Arménie au niveau international » dit-elle.

Selon Larisa Alaverdyan 500 000 Arméniens furent arrachés à leur pays l’Azerbaïdjan où ils vivaient. Parmi ces Arméniens 361 000 transitèrent en Arménie, 30 000 en Artsakh mais on n’a plus de trace des plus de 100 000 Arméniens restants dont on n’a aucune trace aujourd’hui.

Elle a ainsi demandé aux autorités arméniennes de reconnaitre le génocide des Arméniens en Azerbaïdjan.

Rappelons que du 26 au 29 février 1988 dans la ville de Soumgaït en Azerbaïdjan, les Arméniens furent victimes de pogroms. Plusieurs dizaines sont morts et plusieurs centaines furent blessés. En quelques jours les 18 000 Arméniens quittèrent la ville. Deux ans plus tard du 13 au 19 janvier 1990 des Arméniens furent également massacrés à Bakou. Avec plus de 100 morts et plus de 200 000 Arméniens qui émigrèrent.

