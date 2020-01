Le CNMA remercie chaleureusement ses invités d’hier soir.

La présentation du projet « Bike to Armenia » (Bike to Armenia) par Téo Boutinaud a été un véritable succès. Une salle comble réunissait un public de tout âge et de tout horizon pour découvrir le projet caritatif de Téo lequel a été mené en partenariat avec le Fonds Arménien de France (Fonds Arménien de France), et a permis de financer différents projets caritatifs en Arménie.



Merci Téo Boutinaud et Nicole Minassian, Présidente du Fonds Arménien de France Région Centre, pour votre présence.



Nous remercions également nos partenaires, les jeunes de l’association Nor Seround (Nor Seround Grand Lyon) pour cette belle collaboration.