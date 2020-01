Nikol Pashinyan a félicité MikhaÏl Michoustine

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a adressé un message de félicitations à MikhaÏl Michoustine pour sa nomination au poste de Premier ministre de la Fédération de Russie.

« Honorable MikhaÏl Michoustine,

Veuillez agréer mes sincères félicitations pour votre nomination au poste de chef du Gouvernement de la Fédération de Russie.

Le gouvernement de la République d’Arménie s’est engagé à coopérer activement avec le nouveau gouvernement de la Fédération de Russie pour renforcer davantage le partenariat sous des formes bilatérales et multilatérales, notamment pour approfondir le processus d’intégration au sein de l’Union Économique Eurasiatique.

Je suis persuadé que grâce à des efforts conjoints, nous serons en mesure d’enrichir l’agenda du partenariat arméno-russe et de donner un nouvel essor à notre coopération multilatérale fondée sur l’amitié séculaire de nos peuples.

Cher MikhaÏl Michoustine,

Je vous souhaite bonne santé et succès dans l’accomplissement de cette mission responsable, et paix et prospérité au peuple fraternel de Russie », lit-on dans le message.