Nikol Pashinyan - « Le nouveau système de soutien social devrait aider les gens à surmonter la pauvreté »

Lors d’une réunion dirigée par le Premier ministre Nikol Pashinyan le concept d’une nouvelle approche pour évaluer la vulnérabilité sociale et l’aide sociale en Arménie a été discuté.

Faisant référence au concept, le Premier ministre Nikol Pashinyan a noté :

« Je veux parler un peu de ce travail, pourquoi ce sujet a été soulevé et est inscrit à notre ordre du jour. Il est très important d’enregistrer l’objectif stratégique et idéologique que nous mettons à la base d’une initiative de réforme du système. Mon évaluation, peut-être politique, est que le système d’évaluation de la vulnérabilité sociale et du soutien social en Arménie, consciemment ou inconsciemment, vise à à préserver la pauvreté. Autrement dit, en donnant des avantages, quel problème résolvons-nous ? Nous accordons aux pauvres une allocation de pauvreté pour le garder pauvre parce que nous disons, s’il s’avère soudainement que vous avez une vache, nous vous priverons de votre allocation de pauvreté, alors ne soyez pas surpris, car si nous découvrons que vous travaillez, nous vous priverons de votre allocation.

La transformation idéologique que nous proposons de réaliser est la suivante : Nous voulons que le système aide les gens à surmonter la pauvreté, pas à rester dans la pauvreté. J’ai fait plusieurs évaluations en 2018, la question peut se poser : pourquoi le système devrait-il vouloir que les pauvres restent pauvres ? Il y a une raison très spécifique pour les pauvres aux prochaines élections d’être enclins à prendre 5000, 10 000 drams et à aller voter pour les forces et les candidats qui vous donneront ces 5000 ou 10 000 drams. Maintenant, pourquoi sommes-nous intéressés par une personne en situation de pauvreté qui vaincre la pauvreté ? Pour une raison très simple, parce que nous disons que le pouvoir en République d’Arménie doit être formé uniquement par la libre expression de la volonté du peuple. Nous avons également déclaré à plusieurs reprises que nous considérons la pauvreté et ses effets associés non seulement comme l’un des principaux obstacles au développement économique de l’Arménie, mais également à l’institutionnalisation de la démocratie. Et il est très important que nous fixions l’objectif de ce que nous voulons ; nous voulons aider un citoyen dépendant, pauvre, désespéré à devenir un citoyen digne et fier qui assure son travail, son bien-être. »

La ministre du Travail et des Affaires sociales, Zarouhi Batoian, a indiqué que, par la décision du Premier ministre, un groupe de travail créé en février 2019 avait fait un certain travail et que des recommandations avaient été élaborées, en particulier sur les principes de l’évaluation des besoins et de la fourniture d’un soutien financier. Les changements proposés devraient rendre les critères d’évaluation de la vulnérabilité plus objectifs, automatiques et ciblés. Les représentants des groupes de travail ont noté que le nouveau système d’évaluation de la vulnérabilité et d’assistance sociale visera à répondre à quatre besoins sociaux : la sécurité matérielle, la santé, l’éducation et le logement. Il a été noté que la nouvelle méthode d’évaluation basée sur le revenu prend en compte des facteurs tels que l’emploi familial et le potentiel démographique, le panier de consommation minimum, l’économie informelle, etc.

Le Premier ministre Pashinyan a chargé de poursuivre les discussions et d’élargir le groupe de travail pour discuter également des options pour fournir des éléments de santé et d’éducation.