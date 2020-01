Le maire de Erevan met au défi l’opposition de prouver ses allegations de délit d’initié

Le maire progouvernemental de Erevan Hayk Marutian a mis au défi, jeudi 16 janvier, deux membres en vue du parti Arménie lumineuse (LHK) de l’opposition parlementaire de prouver leurs allégations selon lesquelles son équipe municipale aurait accepté des dons suspects en liquide provenant d’homme d’affaires fortunés. Dans des lettres adressées à Edmon Marukian et Davit Khazhakian, du LHK, le maire a enjoint les deux deputes de l’opposition de revenir sur leurs accusations s’ils ne sont pas en mesure de le étayer par des preuves solides. Membre de l’opposition du conseil municipal de la capitale arménienne, D.Khazhakian a régulièrement accuse H.Marutian de corruption et de mauvaise gouvernance. Il a été à l’origine d’un scandale éclaboussant la nouvelle équipe dirigeante de la capitale en novembre en révélant que des firmes privées auraient donné une vingtaine de camions à ordures à l’administration municipale. D.Khazhakian avait précisé que ces dons avaient été effectués en échange de permis de construction que lui aurait fourni l’équipe municipal de Marutian, qui avait fermement démenti cette version. Mais le député de l’opposition avait persisté dans ses allegations, en affirmant que la municipalité aurait aussi accepté de l’argent liquid de donnateurs privés. Le porte-parole de H.Marutian, Hakob Karapetian, a balayé aussi du revers de la main cette allegation, au titre selon lui de la “désinformation.” “Après cette declaration, la municipalité a mené une enquête supplémentaire et n’a trouvé aucune trace de dons en espèces”, a -t-il déclaré devant les journalistes de RFE/RL. D.Karapetian n’a pas exclus que le maire puisse traîner en justice les responsables de l’opposition qui l’accusent de tels faits s’ils ne satisfont pas à ses demandes. D.Khazhakian a souligné d’ailleurs, qu’il ne disposait pas de preuves tangibles de telles malversations, sur lesquelles il avait néanmoins attire l’attention d’une commission ad hoc du Parlement arménien qui avait été récemment formée en vue d’enquêter sur ces dons controversés. Il avait indiqué que H. Marutian devrait coopérer avec cette commission.