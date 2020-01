Pas d’agenda précis pour les pourparlers arméno-azéris

Le ministre arménien des affaires étrangères Zohrab Mnatsakanian n’a pas été en mesure, jeudi 16 janvier, de donner une date pour la reprise des pourparlers de paix arméni-azéris avec son homologue azerbaïdjanais Elmar Mammadyarov, dont la tenue avait été anticipée par les médiateurs internationaux. Z.Mnatsakanian et E. Mammadyarov se sont rencontrés regulièrement au cours des 18 derniers mois, et la dernière fois dans la capitale slovaque Bratislava le 4 décembre. Cette rencontre en marge du sommet de l’OSCE avait mis en lumière l’absence d’avancée sensible dans le processus de résolution du conflit du (...)