Wikipédia débloqué par un tribunal turc après plus de deux ans

Jeudi, la Turquie a levé son bloc de plus de deux ans et demi sur Wikipédia, après que la plus haute cour constitutionnelle du pays a déclaré l’interdiction inconstitutionnelle. Cette décision est une victoire pour les défenseurs de la liberté d’expression dans un pays dont le gouvernement est largement accusé d’éroder de plus en plus les droits démocratiques des citoyens.

« Nous sommes ravis d’être réunis avec le peuple turc », a déclaré jeudi Katherine Maher, directrice exécutive de la Wikimedia Foundation, alors que l’encyclopédie en ligne célébrait ses 19 ans d’existence. « Nous sommes ravis de partager ce moment important avec notre communauté de contributeurs turcs au nom des chercheurs de connaissances du monde entier. »

Wikipédia a été bloqué en Turquie en avril 2017, après qu’une page en anglais sur le site alimenté par des bénévoles a lié la Turquie au soutien de groupes terroristes, notamment Al-Qaïda et l’EI. Le gouvernement turc, dirigé par le président Recep Tayyip Erdogan, a décrété l’interdiction en citant une loi qui lui permettait de bloquer l’accès à des sites Web jugés menaçants pour la sécurité nationale, l’ordre public ou le bien-être public.

« Au lieu de se coordonner contre le terrorisme, il fait partie d’une source d’information qui mène une campagne de diffamation contre la Turquie sur la scène internationale », a déclaré le ministère turc des Communications à propos de Wikipédia dans un communiqué au moment de l’interdiction, qui s’appliquait à l’ensemble du pays. site Web et toutes ses pages de langues différentes, pas seulement celles en anglais.

La page Wikipédia en question, qui reste publiée, a noté les accusations de nombreux pays selon lesquelles la Turquie soutiendrait des groupes rebelles islamistes en Syrie, comme le front d’Al Nursa, qui est l’affilié syrien d’Al-Qaïda. L’ancien vice-président Joe Biden a accusé la Turquie en 2014 de faire partie d’un groupe de pays « versant des centaines de millions de dollars et des dizaines de milliers de tonnes d’armes à quiconque combattrait (Bachar) Al-Assad ».

Le gendre d’Erdogan a été accusé d’avoir facilité et tiré profit des ventes de pétrole de l’EI, et lors des premières batailles kurdes contre l’Etat islamique, les militants islamistes ont pu attaquer les Kurdes du côté turc de la frontière syrienne, suggérant un soutien turc. L’ancien envoyé américain à la coalition mondiale anti-EI, Brett McGurk, a accusé la Turquie en 2019 de fournir des armes et un soutien logistique à l’EI. Ankara a nié les accusations.

La Turquie a accusé l’encyclopédie en ligne gratuite de « manipuler le public par le biais des médias » et Wikipédia n’a pas donné suite aux demandes du gouvernement de modifier les articles en question.