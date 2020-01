Le journal japonais à fort tirage « Tokyo Shimbun » a consacré dans son édition du 15 janvier un large article sur Diana Abgar la première ambassadrice d’Arménie au Japon. Diana Abgar (née en 1859 ç Rangoon (Birmanie) était diplomate mais également écrivaine auteure de 9 ouvrages sur le génocide des Arméniens. Elle a disparu en 1937 à l’âge de 77 ans à Yokohama (Japon). L’Ambassade d’Arménie au Japon signale que c’est le deuxième article important de Yudji Koyanaki dédié à l’histoire de l’Arménie et aux relations arméno-japonaises. Le premier article paru le 5 octobre dernier dans « Tokyo Shimbun » était dédié à la fondation Eyitchi Shibousawa qui avait sauvé et soutenu financièrement et matériellement de nombreux enfants Arméniens rescapés du génocide.

Krikor Amirzayan