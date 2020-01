Depuis 30 ans, Antoine Agoudjian photographie les fantômes de sa famille et de son peuple, dans les pays de l’ancien Empire ottoman hantés par le génocide arménien. « La quête de cet homme solitaire est fascinante pour mon petit frère et moi, car notre propre mère est une rescapée du régime khmer rouge au Cambodge », explique le réalisateur Guillaume Suon, qui a décidé de le suivre pour le filmer lors de ses reportages, en Turquie, Irak et Arménie.

« Nous sommes convaincus que cette plongée initiatique dans l’horreur des génocides peut nous aider à comprendre comment mieux aborder notre propre mère, elle qui a toujours refusé d’évoquer son histoire avec nous. Au fil des voyages avec Antoine, nous commençons donc à filmer notre mère. Mais la partie est rude. Elle esquive avec malice nos questions sur son passé et ne nous laisse pas facilement approcher ses fantômes… »

Le goût du secret, de Guillaume Suon (1h30)

A partir du 8 janvier, tous les jours sauf le mardi à 13h (projection suivie d’une rencontre)

Cinéma St André des arts - 30 rue Saint-André des Arts - 75006 Paris