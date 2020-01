Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré jeudi que son pays allait commencer « dès que possible » à faire des forages dans une zone contestée de la Méditerranée orientale riche en hydrocarbures, au risque d’aggraver les tensions. M. Erdogan a indiqué que ces forages seraient menés dans une zone couverte par un accord controversé de délimitation maritime, conclu fin novembre entre Ankara et Tripoli, qui étend le plateau continental de la Turquie. « Nous allons commencer dès que possible les activités d’exploration et de forage (...) Dans un premier temps, notre navire Oruç Reis effectuera des (...)