Yves Ternon vainqueur du Trophée des NAM : Charlie Sansonetti explique ce choix

Mercredi 15 janvier, dans les locaux de l’UGAB Paris, s’est tenue la remise des 2e Trophées des NAM. Alors que dans la catégorie Essai avait été primée Janine Altounian, Charlie Sansonetti est monté sur scène pour révéler le vainqueur de la catégorie Biographie. Le réalisateur et scénariste explique ce choix du jury.

« Alors que l’ouvrage de Janine Altounian, L’effacement des lieux avait été précédemment couronné dans la catégorie »Essai« , tout en ne dissimulant pas sa démarche autobiographique, Lucile Schmid nous ayant fort clairement expliqué en quoi l’utilisation de son itinéraire personnel si intimement lié à la psychanalyse était devenu le matériau privilégié de Janine Altounian pour justifier la vrai qualité d’Essai dont se réclamait finalement le livre, le trophée intitulé »Biographie" était attribué à Yves Ternon pour Frère arménien, frère juif, frère tutsi avec ce minuscule sous titre en guises d’excuses : mémoires.

Yves Ternon, dans sa prise de parole et dans un drôle d’effet miroir avec Janine Altounian, soulignait que sa qualité de chirurgien avait nourri sa méthodologie pour embrasser l’histoire en quasi béotien qu’il était encore lorsqu’il s’est penché sur les grandes causes que sont les génocides.

Si sa modestie avait été relevée par le jury, c’est bien qu’à sa lecture, Yves Ternon s’ingénie à combattre le « je » pour aller vers l’autre et focaliser sur l’autre individu ce qui a été le combat de sa vie : faire exister celui qu’on a voulu effacer. Yves Ternon, en relatant ses années de guerre d’Algérie, puis ses études du cas médical qu’incluait dans son mode opératoire l’extermination des juifs, et finalement, pister la filiation historique dès l’origine avec le génocide des Arméniens, ne laissait pas d’entendre que son livre n’était pas un livre d’écrivain et qu’il se défendait d’en être un.

Bien au contraire, à l’ère du nombrilisme littéraire, Yves Ternon, qui à chaque page voudrait se jouer du « moi », dans cette démarche méthodique qui caractérise ses analyses, ne peut feindre la générosité en touchant au cœur chaque sujet abordé. Dans les souvenirs qu’il rassemble, son économie de moyens fait style car cette modestie atavique ou religieusement entretenue, conduit Yves Ternon à soustraire de sa narration tout contre champ sur lui-même pour demeurer attentif à son sujet.

C’est cette position de médecin qu’il nous contraint de suivre pour « assister » à sa vie, c’est à dire à ce qu’il en a vu, mais dans cet unique cadrage, ne vous y trompez pas, ce sont bien les mains d’Yves Ternon qui entrent parfois dans le champ. En cela, l’économie du moindre adjectif ou superlatif fait style d’écriture, et la qualité littéraire de ce grand monsieur est indéniable. C’est pourquoi Yves Ternon acquiert une si grande résonance chez les Arméniens puisqu’il s’est s’ingénié à ne jamais se répéter tout en visant au plus profond à chacun de ses livres. En cela, il n’est pas étonnant qu’en un si bref résumé de sa vie, l’historien des génocides ait usé à son égard d’une rétention d’information qui décuple notre intérêt pour sa personne, et bien plus, pour ses actes.

Oui, pour une fois ne le croyez pas, Monsieur Yves Ternon est un grand littérateur."

Texte de Charlie Sansonetti / Photos de Claire Barbuti