Aliev : l’Azerbaïdjan évolue en division supérieure et l’Arménie en ligue 3

Le président azéri Ilham Aliev a effectué le bilan de son mandat et surtout les avancées de 2019. Il a également évoqué la croissance économique de l’Arménie « qui dépasserait celle du pays voisin ».

Aliev a affirmé « ces derniers temps le Premier ministre de l’Arménie, Nikol Pachinian parlant des réussites de son pays compare l’Arménie avec l’Azerbaïdjan. Selon lui l’Arménie dépasse sur de nombreux points l’Azerbaïdjan. Je veux affirmer que de telles comparaisons sont sans fondements. »

Le président azéri continue « je peux vous assurer que l’Azerbaïdjan dépasse l’Arménie dans tous les domaines. Par exemple dans le classement des plus fortes armées du monde, l’Azerbaïdjan est 52e, l’Arménie est 96e. Les forces aériennes de l’Azerbaïdjan sont à la 63e place, l’Arménie à la 86e. Les forces marines de l’Azerbaïdjan sont 67e et en Arménie il n’y a pas la mer… »

Aliev a ainsi énuméré une longue liste pour convaincre que « l’Azerbaïdjan devance l’Arménie » et affirmé avec un brin d’autosuffisance que « l’Azerbaïdjan évolue en division supérieure tandis que l’Arménie évolue en ligue 3 »…

Krikor Amirzayan