Yusuf Halacoglu : Où sont donc les cimetières qui auraient accueilli les victimes du prétendu génocide arménien ?

Le député du Parti d’Action Nationaliste (MHP), Yusuf Halacoglu, a exhorté les pays étrangers reconnaissant le génocide des Arméniens en 1915 à venir « montrer où se trouvent les cimetières où auraient été enterrées les victimes ».

Yusuf Halacoglu et Umit Ozdag, un autre député du MHP, ont donné, une conférence de presse avant leur départ pour l’Allemagne où ils vont mener des travaux concernant le génocide des Arméniens.

« Si l’Etat Ottoman a vraiment commis cet acte, alors pourquoi les responsables militaires étrangers, les consuls et les ambassadeurs n’ont-ils rien fait pour l’empêcher ? S’ils acceptent les allégations arméniennes, ils doivent donc savoir où se trouvent les cimetières des victimes. Qu’ils nous les indiquent et ouvrons-les », a-t-il lancé.

« Lors de la Première Guerre Mondiale, de nombreux responsables militaires allemands étaient à la tête de l’armée ottomane, et même au poste de chef d’état-major », a-t-il rappelé.

Selon lui, les parlements étrangers qui ont tranché sur ce sujet agissent de manière contraire au droit international.

« S’ils sont si sûrs d’eux-mêmes, que tous ces parlements s’adressent à la justice pour qu’enfin celle-ci tranche sur la question », a-t-il dit.

Yusuf Halacoglu a également ajouté que de nombreux documents appartenant aux Nations Unies et aux pays étrangers démontrent que les « allégations arméniennes ne sont pas justes ».

« Dans une enquête réalisée par les Etats-Unis et l’Angleterre en 1922, il ressort que plus de 3 millions d’Arméniens vivent à travers le monde et que 817 873 d’entre eux ont quitté la Turquie. Dans ce cas, où sont les Arméniens qui auraient été tués ? Ils ne peuvent nous montrer l’emplacement de fosses communes car il n’y en n’a pas », a-t-il affirmé.

Enfin, à une question concernant le référendum britannique qui s’est conclu par un NON à l’Union Européenne (UE), Yusuf Halacoglu a répondu : « Cela démontre surtout que l’UE n’est pas la terre promise que l’on essaie de nous faire croire depuis des années ».