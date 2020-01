Le nouveau patriarche arménien de Constantinople a été intronisé

Sa Béatitude Sahak II avait été élu le 11 décembre 2019. La cérémonie d’intronisation a eu lieu le samedi 11 janvier en la cathédrale arménienne de la Sainte Mère de Dieu, à Istanbul.

Le Saint-Siège était représenté par une délégation composée de trois personnes : Mgr Rubén Tierrablanca Gonzalez, vicaire apostolique d’Istanbul et président de la Conférence épiscopale de Turquie, Mgr Luis Miguel Munoz Cardaba, chargé d’affaires de la nonciature apostolique en Turquie, et le père Hyacinthe Destivelle, official de la Section orientale du Conseil pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens.

lire la suite......

https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-01/intronisation-patriarche-armenien-constantinople.html