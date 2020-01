Fahrettin Altun : Certains visent à utiliser le problème arménien pour diviser les Turcs

« Certains cercles cherchent à utiliser les allégations arméniennes sur les événements de 1915 pour créer des divisions au sein de la communauté turque » a déclaré mardi le directeur turc des communications du pays Fahrettin Altun après une réunion du Conseil consultatif supérieur sous la direction du président turc Recep Tayyip Erdogan à Ankara, la capitale.

Dans une déclaration à la suite de l’événement, Fahrettin Altun a déclaré « que les incidents arméniens de 1915 figuraient parmi les points de l’ordre du jour abordés lors de la réunion » ajoutant que « certains acteurs cherchaient à utiliser les prétendues allégations de génocide dans le but de nuire à l’harmonie du peuple turc ».

Il a déclaré que les responsables ont évalué les opinions nationales et internationales sur la question ainsi que les bonnes actions diplomatiques et les tentatives d’empêcher les actes de désinformation sur cette question.

« Les membres du Conseil consultatif supérieur ont souligné une fois de plus sa détermination à maintenir notre solidarité et notre union et la protection des intérêts de notre pays », a déclaré Fahrettin Altun.