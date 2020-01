Le 11 janvier 2020, Son Excellence l’Évêque Abgar Hovakimyan, Primat du Diocèse arménien du Canada a assisté à l’intronisation de Sa Béatitude Sahak Mashalian, Patriarche arménien de Constantinople, qui s’est tenue à la Cathédrale arménienne Sourp Asdvadzadzin (Sainte Vierge) d’Istanbul.

Le 11 décembre 2019, l’Evêque Mashalian a été élu 85e Patriarche arménien de Constantinople.

Le Patriarcat arménien de Constantinople, fondé en 1461, est l’un des quatre Sièges hiérarchiques de la Sainte Église apostolique arménienne. Les trois autres sont le Saint-Siège d’ Etchmiadzine, le centre spirituel de tous les Arméniens et la résidence du Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens ; le Catholicosat arménien de la Grande Maison de Cilicie ; et le Patriarcat arménien de Jérusalem.