Quatre employés d’une agence de presse turque arrêtés

Les autorités égyptiennes ont arrêté mercredi quatre employés de l’agence de presse étatique turque Anadolu, a indiqué celle-ci, une mesure susceptible d’envenimer les relations déjà tendues depuis plusieurs années entre Ankara et Le Caire. Après avoir perquisitionné les locaux toute la nuit, des policiers ont arrêté mercredi matin trois Egyptiens et un Turc employés par le bureau de l’agence au Caire, a rapporté Anadolu, ajoutant ne pas savoir où se trouvent actuellement ses collaborateurs. Le ressortissant turc, Hilmi Balci, est le responsable financier et administratif du bureau d’Anadolu au (...)