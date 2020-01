Affaire des fuites d’appels téléphoniques : Nikol Pachinian interrogé

Un organe chargé de l’application des lois a interrogé mercredi le Premier ministre Nikol Pachinian dans le cadre d’enquêtes criminelles sur ses conversations téléphoniques divulguées avec d’autres fonctionnaires qui ont provoqué un tollé en Arménie en 2018.

Dans l’une de ces conversations enregistrées secrètement en juillet 2018 et publiées sur Internet deux mois plus tard, le directeur du Service de sécurité nationale, Artur Vanetsian, s’est entretenu avec Sasun Khachatrian, chef du Service spécial d’enquête (SIS). On y entendrait Vanetsian disant qu’il a fait pression sur un juge pour qu’il sanctionne (...)