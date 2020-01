Le président arménien à Sharjah : l’Arménie est la patrie de tous les Arméniens, des Arméniens d’Arménie et des Arméniens de la diaspora

En visite de travail aux Emirats Arabes Unis, le président arménien Armen Sarkissian s’est rendu à l’église arménienne Sourp Krikor Loussavoritch (Saint Grégoire l’Illuminateur) de Sharjah où il a rencontré la communauté arménienne. Après la prière le président arménien a déposé des fleurs devant la stèle dédiée au génocide des Arméniens -érigée lors du 100e anniversaire en 2015- dans la cour de l’église. Puis dans la salle de l’école Ohannessian, le président arménien a assisté à la prestation artistique organisée par les élèves avant de rencontrer les représentants de la communauté arménienne des Emirats Arabes Unis.

« Je suis l’un de vous, vous êtes tous une partie de l’Arménie. Ces propos de sont pas pour vous féliciter, c’est une réalité, l’Arménie ce n’est pas que les bâtiments, l’histoire, les terres, les montagnes, les églises. L’Arménie c’est nous tous ensemble. Vous êtres un morceau de l’Arménie, indépendamment du fait que vous ayez ou pas la citoyenneté arménienne. Je suis convaincu que tout enfant qui nait dans une famille arménienne, le jour de sa naissance nait également l’Arménie. Et cela même si l’enfant ne nait pas en Arménie, l’Arménie sera dans son cœur. Je rêve qu’un jour tous les Arméniens retournent en Arménie, mais je sais que nombreux d’entre vous sont retournés en Arménie et qui ont des passeports arméniens. Vous êtres retournés car en Arménie vous avez des parents, vous aimez Erévan et vous êtes prêts à servir la patrie et la rendre forte et sûre » dit le président arménien dans son discours. Il ajouta « Indépendamment d’où vous viviez, aux Etats-Unis, en Argentine, au Liban, en Russie ou ici, si nous avons une patrie forte et stable, nous savons tous que nous avons un foyer, où nous pouvons y aller dans les moments difficiles ».

Enfin Armen Sarkissian dit « pour moi il n’y a pas l’Arménien d’Arménie et la diaspora, l’Arménie c’est le pays de tous les Arméniens, notre patrie, notre maison ».

Krikor Amirzayan