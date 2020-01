L’UE dénonce les ingérences de la Russie et de la Turquie

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a dénoncé mardi « l’engagement militaire » de la Russie et de la Turquie dans le conflit en Libye, dressant un parallèle avec la situation en Syrie. « Les choses nous échappent en Libye », a-t-il déploré lors d’un débat très tardif au Parlement européen à Strasbourg. « Nous disons qu’il n’y a pas de solution militaire au conflit. Mais ce slogan, nous l’avons dit pour la guerre syrienne. Et à quoi avons-nous assisté en Syrie ? A une solution militaire. La même situation risque de se reproduire en Libye », a-t-il averti. « La Turquie et la Russie ont changé (...)