Sous le titre « L’Arménie récolte les fruits de la révolution », le journal suisse « Berner Zeitung » a publié un article sur la Révolution de velour en Arménie, l’évaluant positivement.

« 100 000 personnes sont sorties dans les rues pour atteindre cet objectif, le processus a ensuite été appelé Révolution de velours. La force des manifestants était si grande que Sarkissian a démissionné et le leader de la révolution Nikol Pashinyan a pris le pouvoir. Un an plus tard, il a obtenu 70% des voix aux élections législatives. Après que Pashinyan a tenté de lutter contre la corruption, l’Arménie est entrée dans une nouvelle ère et Serge Sarkissian a été menacé d’emprisonnement. En décembre, il a été poursuivi pour abus d’argent. Les responsables de l’application des lois ont intenté une action pénale contre les actes répréhensibles liés à Sarkissian, l’accusant de faute financière grave. Sarkissian n’est pas le seul président à être poursuivi. Et le deuxième Président arménien, Robert Kotcharian, est déjà derrière les barreaux. De plus, la Police et les chefs des services de sécurité nationale ont été licenciés. Kotcharian considère l’accusation comme des représailles politiques, tandis que Pashinyan et la société attendent les résultats de la lutte contre la corruption. »

Selon l’auteur de l’article, il existe désormais une lutte systématique contre la corruption, qui s’applique également aux hauts fonctionnaires.

« Le pays n’a pas d’accès direct à la mer, entouré de deux pays ennemis, la Turquie et l’Azerbaïdjan, dont les politiques sont menées par des individus autoritaires embourbés dans la corruption. Au cours de ces années, de nombreux Arméniens ont quitté l’Arménie et envoient de l’argent à leurs proches depuis l’étranger. Pashinyan a fait une percée après avoir remporté les élections - son soutien est inébranlable grâce à la confiance du peuple », lit-on dans l’article.