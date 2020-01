Des programmes et événements à mettre en œuvre par le personnel du Premier Ministre discutés au gouvernement

Sous la direction du Premier ministre Nikol Pashinyan, les programmes et mesures envisagés dans le cadre du budget 2020 pour le personnel du Premier ministre ont été discutés. Les participants ont notamment abordé les activités des bureaux des vice-premiers ministres et des organes relevant du personnel.

Les mesures viseront à moderniser le système d’administration publique, à améliorer l’efficacité, la qualité des services fournis aux citoyens, à étendre le fonctionnement des plateformes électroniques, à élargir la coopération avec les organisations des minorités nationales et d’autres programmes.

Le Premier ministre Pashinyan a accordé de l’importance à la mise en œuvre des activités dans les directions susmentionnées et a jugé nécessaire d’augmenter le ciblage des services fournis aux citoyens, d’intensifier les activités de numérisation du système d’administration publique et d’autres directions. Le Chef du gouvernement a également souligné la nécessité d’accroître la fonctionnalité du système d’administration publique et a donné des recommandations concrètes.