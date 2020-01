Félix Tsolakian a reçu l’Ambassadeur de France en Arménie

Le ministre des Situations d’urgence de la République d’Arménie Félix Tsolakian a reçu l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France auprès de l’Arménie Jonathan Lacôte.

Saluant l’invité, Félix Tsolakian a souligné l’importance d’un accord sur l’approfondissement des relations arméno-françaises dans le domaine des urgences et s’est déclaré prêt à donner un nouvel essor à ces travaux.

Dans le cadre de la coopération avec la France, l’organisation Protection Civile sans Frontières a fourni en 2014 au Ministère des Situations d’Urgence des équipements d’une valeur d’environ 250 000 €.

L’Ambassadeur Jonathan Lacôte a noté qu’il y a une communauté française de 650 membres en Arménie, et que les questions de leur vie, de leur santé et de leurs biens sont toujours au centre de l’attention de l’ambassade de France en Arménie. L’Ambassadeur a souligné l’importance d’organiser des événements de préparation aux situations d’urgence en Arménie, et a particulièrement souligné la nécessité d’impliquer le personnel de l’ambassade de France, ainsi que les professeurs et les étudiants de l’Université française en Arménie.