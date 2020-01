La chanteuse et ex-députée Chouchane Petrosyan tourne la page de la chanson et la politique pour se consacrer à sa passion : le renforcement de l’Etat arménien

La chanteuse Chouchane Petrosyan ex-députée (liste Parti Républicain d’Arménie) a dans une interview à Para TV affirmé qu’elle quittait la chanson et la politique. Afin de se consacrer au « renforcement de l’Etat » et « quel que soit le parti qui dirige ». « J’ai toujours été proche de l’Etat, indépendamment du fait que j’étais députée ou pas » dit Chouchane Petrosyan. A la question de savoir pourquoi l’une des chanteuses les plus aimées d’Arménie n’a pas été appréciée en tant que politique, l’ex-députée répond « Le fait d’être la chanteuse la plus aimée, c’est cela qui dérange. Ils n’ont pas compris qu’on pouvait aussi d’être députée (…) j’étais investie par ailleurs par le théâtre, le cinéma, la musique, l’art et je me suis donnée le droit de devenir députée. Pourquoi j’ai été ciblée ? Sont ciblées sans doute les personnalités aimées, qui ont une vie saine ».

Chouchane Petrosyan a également confié qu’elle avait reçu des lettres de menaces et d’insultes. « Je vais exposer ces messages » dit-elle quelque peu dépitée et révoltée.

Krikor Amirzayan