5 339 796 personnes sont entrées en Arménie en 2019 selon Nikol Pachinian

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian qui communique très souvent par facebook a indiqué que 5 339 796 personnes sont entrées en Arménie en 2019 contre 4 785 875 en 2018 et 4 373 117 en 2017. Ainsi entre 2017 et 2019 ce sont 966 679 personnes soit 22,1% de plus qui sont entrées en Arménie. En 2019 le nombre de ceux qui ont quitté l’Arménie est de 9 467 de plus que les personnes qui entrèrent. En 2018 ce nombre était de 11 882. Pour une personne qui vient ou qui part d’Arménie plusieurs fois dans l’année, elle n’est décomptée qu’une seule fois. Précisions enfin que l’aéroport international Zvartnots d’Erévan a également enregistré en 2019 un nouveau record avec plus de 3 millions de passagers.

Krikor Amirzayan