Les vols réguliers entre Erévan et Téhéran ont repris hier

Les vols entre Erévan et Téhéran annulés pour raison de sécurité depuis le 8 janvier -suite à l’explosion de l’avion ukrainien touché par un missile iranien qui fit 176 victimes- ont repris hier. Un avion d’Armenia Airways a décollé hier à midi de l’aéroport Zvartnots d’Erévan pour Téhéran où il a atterri à 16h10. « Les vols réguliers entre Erévan et Téhéran vont continuer » a indiqué la direction d’Armenia Airways. Aujourd’hui un autre vol entre Erévan et Téhéran sera réalisé. « L’Iran nous a assuré que son espace aérien est sur » ont ajouté les responsables d’Armenia Airways.

Krikor Amirzayan