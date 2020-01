Le gouvernement maintient son estimation de croissance pour 2019

L’économie arménienne a progressé d’au moins 7,5% l’année dernière, a insisté hier le ministre de l’Economie, Tigran Khachatrian.

« Bien que les indicateurs annuels du produit intérieur brut n’aient pas encore été résumés, nous pouvons déjà dire que nous aurons un taux de croissance d’au moins 7,5% », a-t-il assuré lors d’une conférence de presse.

Les données gouvernementales citées par Khachatrian montrent que le secteur des services financiers et autres a augmenté de près de 15% au cours des 11 premiers mois de 2019. Le Comité de statistique du gouvernement a également enregistré une augmentation de plus de 9% du commerce et de la production industrielle au cours de cette période.

Le PIB de l’Arménie a fortement augmenté en termes réels depuis 2017 après des années de croissance atone qui ont suivi la crise financière mondiale de 2008-2009. La croissance du PIB a atteint 7,5% en 2017, mais a ralenti à 5,2% en 2018, ce qui a vu un changement de régime spectaculaire dans le pays. Khachatrian a déclaré le mois dernier qu’il accélérerait à au moins 7,5% en 2019.

Le Fonds monétaire international prévoit également une croissance plus rapide dans le pays. « Pour cette année, nous prévoyons une croissance d’environ 6,5 à 7% », avait prédit la représentante du FMI à Erevan, Yulia Ustyugova, en novembre.

Ustyugova a averti que cette croissance est largement tirée par la consommation privée, plutôt que par la hausse des investissements ou des exportations. « Le défi reste de savoir comment générer une croissance durable et à long terme qui soit tirée par l’investissement et les exportations, plutôt que par la consommation », a-t-elle commenté.

Dans son dernier rapport sur les perspectives économiques mondiales publié la semaine dernière, la Banque mondiale a dit que l’économie arménienne connaîtra une croissance de 5,1% cette année et légèrement plus rapide en 2021 et 2022. La banque a estimé la croissance de l’Arménie en 2019 à 6,9%, en forte hausse par rapport aux 4,2% prévus par elle en juin.