Fin du suspens : la remise des Trophées des NAM, c’est ce soir !

Le jury s’est réuni le 8 janvier au restaurant Petrossian. Vincent Duclert, Gaïdz Minassian, Claire Mouradian, Patrick Kechichian, Nelly Kaprielian, Hamit Bozarslan, Lucile Schmid, Frédéric Encel, Ara Toranian, Charlie Sansonetti, Marie-Aude Panossian, Michel Marian, auxquels s’ajoutent André Manoukian et Valérie Toranian © Claire Barbuti.

Après le succès des Trophées des NAM l’année dernière, une seconde édition récompensera les meilleurs ouvrages de 2019. Résultats ce soir à partir de 20 h dans les locaux de l’Ugab (118 rue de Courcelles - 75017 Paris). Une remise des prix ouverte à tous, en présence des membres du jury et des auteurs, suivie d’un cocktail convivial.



Qui pour succéder aux gagnants 2018, à savoir BHL, Valérie Manteau, Claude Mutafian et Ersin Karabulut ? © Claire Barbuti.

Cette année encore, la rédaction des Nouvelles d’Arménie Magazine a reçu de nombreux ouvrages à chroniquer. Elle a fait une sélection de ceux qui lui paraissaient les plus pertinents, puis le prestigieux jury a choisi : ce soir seront rendus publics les vainqueurs des Trophées des NAM dans les cinq catégories suivantes :

Catégorie Essai : Minorités d’Orient de Tigrane Yégavian ; Génocides - Usages et mésusages d’un concept de Bernard Bruneteau ; L’effacement des lieux de Janine Altounian ; Turquie, L’heure de vérité d’Ariane Bonzon.

Catégorie Roman : Nobelle de Sophie Fontanel ; Loin d’Alexis Michalik ; Le livre des reines de Joumana Haddad ; Le fil des anges d’Ester Mann et Levon Minasian

Catégorie Histoire : Chronique de la Révolution arménienne de Sèda Mavian ; Le recyclage des criminels Jeunes-Turcs de Marc de Garine ; L’accord d’Angora de 1921 d’Aurore Bruna ; Complicité de génocide de Jürgen Gottschlich

Catégorie Biographie : Marcher en Arménie de Denis Donikian ; Frère arménien Frère juif Frère tutsi d’Yves Ternon ; L’homme de Constantinople de J. R. Dos Santos ; Déconstruction d’Erol Özkoray

Catégorie BD : Playlist de Charles Berberian ; Constance d’Antioche de Jean-Pierre Pécau et Gabriele Parma ; Les bijoux de la Kardashian de François Vignolle, Julien Dumond et Grégory Mardon ; Full Stop - Le génocide des Tutsi du Rwanda de Frédéric Debomy et Emmanuel Prost.

On vous attend nombreux pour cette soirée exceptionnelle !

Plus d’infos : http://trophees.armenews.com/