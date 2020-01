Décès du professeur Richard Ghevontian

Le 10 janvier est décédé le professeur Richard Ghevontian, de l’université d’Aix-en-Provence, à l’âge de 70 ans.

Professeur de droit constitutionnel, spécialiste du droit parlementaire et de droit électoral, il a été directeur de l’institut français pour étudiants étrangers, et vice-président de l’université. Professeur émérite depuis 2017, il était déontologue de l’université d’Aix-Marseille et référent laïcité notamment.

Apprécié, investi, respectueux de chacune et chacun, il était respecté par toutes et tous.

Ses obsèques auront lieu le jeudi 16 janvier à 14h00 en la cathédrale St Sauveur à Aix-en-Provence.

De nombreux hommages ont plu sur Twitter :

Il laisse une trace indélébile dans la mémoire des étudiants. Nous avons été nombreux à être repêchés par Richard dans nos moments de doute. Exigeant et bienveillant, il nous manquera. Un vrai Humaniste comme il n’en existe plus beaucoup. — Rislene Achour (@RisleneAchour) January 11, 2020

Je me rappelle encore avec émotions de ses cours à l’IEP et à la faculté de droit. Un passionné passionnant. J’ai eu la chance de connaître dans notre grande faculté de droit des professeurs exceptionnels. Je pense à Richard mais également à Louis Favoreu. Pensées à sa famille — Gerard Blanc (@bhoygary1) January 10, 2020