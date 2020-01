Affaire Ruzan Mantashyan Yusif Eyvazov, les précisions du Semper Opernball

Selon une information de Massis Opéra, qui représente la cantatrice Ruzan Mantashyan, selon laquelle cette dernière ne pourrait pas se produire le 7 février à Dresde auprès du ténor azéri Yusif Eyvazov, qui aurait fait pression « pour raisons politiques », les organisateurs du Semper Opernball ont publié un démenti selon lequel il n’y a jamais eu de contrat liant la soprano au bal de l’Opéra de Dresde, que le ténor n’a jamais exprimé la moindre remarque à ce sujet, et qu’il doit s’agir d’un malentendu. Dont acte.

Communiqué

SemperOperaball rejette fermement les accusations contre Yusif Eyvazov

"Les organisateurs de SemperOperaball rejettent fermement l’accusation selon laquelle la chanteuse Ruzan Mantashyan ne se produira pas au 15e SemperOperaball le 7 février 2020 en raison de sa nationalité.

Auparavant, il avait été allégué que le ténor azerbaïdjanais Yusif Eyvazov, qui chantera lors du gala de l’opéra Semper de Dresde, aurait refusé de se présenter à SemperOperaball avec l’artiste arménien en raison de sa nationalité.

Le directeur artistique de SemperOperaball, Hans-Joachim Frey, a cependant fermement condamné l’accusation comme une insinuation. À aucun moment il n’y avait eu de contrat avec Ruzan Mantashyan pour une représentation à SemperOperaball le 7 février 2020. Yusif Eyvazov ne s’est pas non plus concerté avec un collègue chanteur dépendant de son origine. Cependant, il est désormais supposé qu’il y a peut-être eu des malentendus dans la communication avec les agences de Mme Mantashyan. « L’attrait de SemperOperaball réside précisément dans le fait que depuis de nombreuses années, son programme présente des artistes dans une grande variété de constellations des pays d’origine les plus divers, y compris l’Arménie », a déclaré Hans-Joachim Frey, ajoutant que "la balle est connue pour son cosmopolitisme. Les déclarations d’un autre type ne sont pas vraies. Yusif Eyvazov est tenu en haute estime, en particulier en tant qu’artiste cosmopolite et honnête homme. »

Le ténor azéri ajoute au communiqué : « Chers tous, En tant qu’Azerbaïdjanais, j’ai une forte opinion sur la situation politique entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Mais mon opinion politique n’a jamais et n’influencera jamais mon travail sur scène. J’ai travaillé avec des collègues arméniens comme Maria Guleghina et Gevorg Akopyan et d’autres. Alors, s’il vous plaît - ne changez pas les faits et ne croyez pas ceux qui le font ! »