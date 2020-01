Chers amis, chers sympathisants,

Les inscriptions de JANABARH, la Route de la Mémoire sont lancées. Mieux que ça, les participants aux différentes sections de marche sont de plus en plus nombreux.

Si vous êtes motivés à participer vous aussi à ce magnifique projet mémoriel, culturel et sportif, faites vite car les places sont limitées. Vous pouvez vous inscrire et trouver toutes les informations nécessaires à votre participation sur le site www.janabarh.com.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 04 91 802 820

Au plus nous serons nombreux, au plus l’impact de ce projet original sera grand. A bientôt sur la Route de la Mémoire !