La Croatie a achevé les procédures nécessaires à la ratification de l’accord UE-Arménie

La Croatie a informé le Conseil de l’Europe et le Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne de l’achèvement des procédures internes nécessaires à la ratification de l’Accord de partenariat global et renforcé, a informé la porte-parole du ministère arménien des Affaires étrangères Anna Naghdalian sur sa page Facebook.

« Le 10 janvier 2020, la Croatie a informé le Conseil européen et le Secrétariat général du Conseil de l’UE de l’achèvement des procédures internes nécessaires à la ratification de l’Accord UE-Arménie », a-t-elle écrit.

Anna Naghdalian a ajouté que la Croatie était le 18e pays à informer le Secrétariat général : « La Suède, la Slovénie, la Belgique et la France ont également achevé les procédures internes nécessaires à la ratification de l’Accord, mais n’en ont pas encore informé le Secrétariat général. »