Nikol Pashinyan « La gestion des déchets est l’un des problèmes les plus urgents dans notre pays aujourd’hui »

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a tenu une réunion qui a porté sur le processus d’élaboration du projet de stratégie sur la gestion des déchets en République d’Arménie a été discuté.

Avant la discussion, le Premier ministre a souligné l’importance de mettre en place un système efficace de gestion des déchets : « Il est évident que la gestion des déchets est l’un des problèmes les plus urgents de notre pays aujourd’hui. À plusieurs reprises, j’ai eu l’occasion de dire que la République d’Arménie aujourd’hui, malheureusement, est sous le couvert des ordures, au sens figuré, et j’ai également eu l’occasion de parler d’une certaine attitude de tolérance à l’égard des déchets. Bien sûr, c’est un problème grave que nous devons trouver des moyens de résoudre. Mais si nous pouvons imaginer un instant dans la situation actuelle qu’il existe une attitude 100% intolérante envers les déchets dans notre environnement, le plus gros problème de notre système aujourd’hui est que nous déplaçons simplement les déchets du point A au point B.

Autrement dit, nous pouvons avoir des situations aujourd’hui où nos villages sont propres, en parfait état, mais cela ne signifie pas encore que nous avons résolu le problème parce que dans notre système actuel, nous déplaçons les déchets du point A au point B, et qu’advient-il du point B à ce moment-là avec ces ordures, qui à son tour provoque de graves problèmes ? L’une des questions les plus importantes de notre discussion stratégique aujourd’hui est ce que nous allons faire ensuite.

Je pense que l’un des indicateurs importants dans le monde moderne, ainsi que le niveau de civilisation dans le pays, est la façon dont les déchets sont gérés, car le mot ordures a une connotation très négative, mais c’est aussi une ressource très sérieuse dans le monde moderne, et cette ressource produit du résultat, crée la prospérité, acquiert un certain rôle dans l’économie, devient un produit intérieur brut, etc. Nous devons penser dans cette direction, et en fait ce n’est pas un nouveau travail en République d’Arménie. Ce travail est fait depuis un certain temps, nous avons de petits résultats locaux à certains endroits, mais en général, nous devons trouver des moyens de surmonter ces problèmes à long terme. »

Souren Papikian, le ministre de l’Administration territoriale et des Infrastructures, a noté que le groupe de travail formé par la décision du Premier ministre est en train d’élaborer la stratégie de gestion des déchets, dans le but principal de former un système efficace de collecte, de transport, de tri et de recyclage des déchets dans tout le pays.

La discussion a porté sur la situation actuelle dans le domaine de la gestion des déchets en Arménie, les principales directions et principes de la gestion des déchets et de la gestion des déchets solides, ainsi que les programmes actuels, les options et mécanismes possibles pour le recyclage des déchets, le travail des entreprises opérant dans le pays dans cette direction, ainsi que les aspects institutionnels et législatifs du système de gestion des déchets.

Résumant l’échange de vues, le Premier ministre a une nouvelle fois souligné l’importance d’établir une chaîne complète de collecte, de gestion et de recyclage des déchets et a chargé les personnes concernées d’entreprendre des travaux pour promouvoir les activités des entreprises de gestion des déchets.

Nikol Pashinyan a chargé de poursuivre le développement de la stratégie, de finaliser le document dans un court laps de temps et de présenter une stratégie complète de gestion des déchets avec un plan d’action et un calendrier de mise en œuvre clair. Le chef du gouvernement a également attiré l’attention des responsables de la normalisation des stratégies et de l’élaboration de normes pertinentes à cet effet, en formulant des recommandations appropriées.