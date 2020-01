Steven Zaillian nominé pour l’Oscar

Steven Zaillian, scénariste hollywoodien d’origine arménienne, a été nominé pour l’Oscar dans la catégorie du « Meilleur scénario adapté ».

Zaillian a écrit le scénario du film du célèbre réalisateur Martin Scorsese « The Irishman ».

En 1994, il a reçu un Oscar pour le scénario « Liste de Schindler ». Il a été nominé aux Oscars à trois reprises pour « Awakenings » (1990), « Gangs of New York » (2002) et « All the King’s Men » (2006).