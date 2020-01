Une hausse sensible des recettes fiscales en Arménie

Le gouvernement arménien a indiqué lundi 14 janvier qu’il avait enregistré une hausse de plus de 16 % dans les recettes fiscales en 2019, qui devraient être plus élevées encore en 2020. Le chef du Comité des revenus de l’Etat (SRC), Davit Ananian, a précisé que les services des impôts, taxes et douanes avaient recueilli pour un montant d’un peu plus de 3,2 milliards de $ en taxes diverses. Ces chiffres dépassent de loin les prévisions du SRC pour 2019. D.Ananian a attribuyé cette hausse sensible aux efforts persistants du SRC en vue d’améliorer la politique fiscale et de combattre l’évasion fiscale. L’agence gouvernementale a “aide les contribuables à declarer leurs revenus dans leur intégralité”, s’est-il félicité lors d’une conference de presse. L’un des assistants de D.Ananian, Eduard Hovannisian, avait indiqué en décembre dernier que le montant total des declarations incompletes détectées par le SRC avait presque double en janvier-novembre 2019. Le SRC mène actuellement quelque 330 enquêtes sur d’autres affaires d’évasion et de fraude fiscales, avait indiqué le haut responsable. La croissance économique, qui devait s’élever à 7% en 2019, a aussi contribué à l’augmentation des rentrées fiscales. Le SRC a aussi bénéficié du fait que les importations de voitures dans le pays avaient triplé en 2019, ce qui s’est ressenti sur la TVA. L’Union économique eurasienne (UEE) dirigée par la Russie, a par ailleurs garanti à l’Arménie une exemption sur cinq ans des taxes les plus élevées sur les voitures et autres produits importés quand elle est devenue membre de l’union en Janvier 2015. Cela implique que jusqu’à cette année, les voitures d’occasion coûtent nettement moins cher en Arménie qu’en Russie, au Kazakhstan ou dans les autres pays de l’UEE. Les citoyens de ces pays ont ainsi pu les acheter en Arménie et les ramener chez eux sans payer de taxes au passage. Ce sont d’ailleurs les principaux acheteurs des quelque 190 000 voitures qui ont été importées en Arménie en 2019. Ce privilege fiscal lié à l’UEE pendra fin cette année, ce qui signifie que l’on importera beaucoup moins de voitures en Arménie, et les recettes fiscales s’en ressentiront sans doute.