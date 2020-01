Les autorités arméniennes nient vouloir faire pression sur les plus hauts magistrats du pays

Les autorités arméniennes ont réfuté avec vehemence les informations diffusées avec inistance par plusieurs media seelon lesquelles elles auraient l’intention de recourir à des méthodes répressives pouvant aller jusqu’au chantage et autre pressions en vue d’obtenir la demission du president et des autres membres jugés illégistimes par le nouvel exécutif arménien, de la Cour constitutionnelle. Citant une source gouvernementale non identifiée, le quotidien “Hraparak” avait fait savoir la semaine dernière que le Premier ministre Nikol Pachinian aurait accordé une semaine aux dirigeants des agences détentrices (...)