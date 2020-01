Un habitant d’Erévan gagne 433 752 459 drams au jeu Fruit Cocktail de Vivaro, un record pour l’Arménie

Il avait misé 3 500 drams -un peu plus de 6 euros- sur un jeu de chance sorte de loto Fruit Cocktail proposé par la société des jeux Vivaro en Arménie. Ishkhan Vahramyan un habitant d’Erévan âgé d’une trentaine d’années a gagné le jackpot BestConstruct de la série Fruit Cocktail, et empoché un montant record de 433 752 459 drams soit 788 000 euros. Un montant très important pour l’Arménie où le salaire moyen mensuel ne dépasse pas les 350 euros. Le gagnant n’a pas cru avoir gagné un montant si important. Mais la société de jeux Vivaro l’a confirmé. « J’ai vu le chiffre sur l’écran de mon ordinateur, au début je n’y ai pas cru, j’ai éteint et réallumé l’ordinateur et le chiffre s’est encore affiché. J’ai été sur un point de vente de Vivaro et on m’a confirmé que tout cela était bien réel » dit I. Vahramyan. L’année commence bien pour celui qui affirme avoir joué pour la première fois à ce jeu proposé par Vivaro.

Krikor Amirzayan