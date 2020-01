D’après le journal arménien AGOS paraissant à Istanbul (10 janvier 2020), trois personnes ont été récemment arrêtées lors de descentes de la police turque à Eskihisar, Üçköy et Üçyol dans les quartiers ruraux du district de Nusaybin, l’antique ville de Nisibe, près de Mardin. Cette région est frontalière avec la province de Kamishli en Syrie. Parmi les personnes arrêtées, figure le père Aho Sefer Bileçi du monastère syriaque de Mor Yakub (Saint Jacques). Celui-ci est accusé de soutenir l’organisation kurde du PKK. Le père Bileçi a été incarcéré.

Arrestations d’un religieux syriaque dans la région de Mardin

Dans une déclaration publique, l’Observatoire assyrien des droits de l’homme a exprimé sa pleine solidarité avec les trois détenus chrétiens « Nous tenons les autorités turques entièrement responsables de leur intégrité physique, et nous exigeons qu’elles les libèrent immédiatement et sans délai … Ces arrestations ont plongé les 3 000 chrétiens de confession syriaque-orthodoxe et de souche assyrienne dans un état de peur et de panique … Ce genre de comportement des autorités turques est la raison pour laquelle la grande majorité des chrétiens de Tur-Abdin (région de Mardin) ont quitté la région et vivent dans des communautés diasporiques dans le monde entier".

PN