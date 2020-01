Fils de mineur, pain complet et abdominaux : l’autre portrait d’Emir Kir

Emir Kir n’a rien fait pour calmer la meute de ses détracteurs. Il en a joué et a multiplié les faux pas. Sur leur blog « Suffrage universel », un journaliste indépendant Mehmet Koksal et un observateur attentif de la vie politique bruxelloise Pierre-Yves Lambert relèvent un mensonge (une erreur pour Emir Kir) sur son parcours académique : il n’est pas licencié en sciences politiques à l’ULB comme l’indique son CV mais candidat. Les dépenses électorales autour de sa campagne électorale de 2004 posent question. Enfin, il y a les accusations de négationnisme au sujet du génocide arménien perpétré par l’armée ottomane en 1915 (un million de victimes). C’est un sujet très sensible en Turquie, qui préfère utiliser le terme de « massacres » et renvoie les autres grandes puissances à leurs atrocités comme la colonisation. Mais voilà : Emir Kir a toujours fui le débat autour de cette page sombre de l’histoire de la Turquie, pour ne pas froisser son électorat. Autres pièces versées au dossier : Emir Kir est, selon Mehmet Koksal, le signataire d’une pétition datant de 2003 rejetant les allégations de génocide arménien et demandant le démantèlement d’une stèle aux hommages aux victimes récemment dévoilées à Ixelles. Il a également participé à une manifestation aux côtés de négationnistes.

