Le site The Travel recommande aux touristes de visites Zorats Karer (Karahunj) le site mégalithique en Arménie

Le célèbre site touristique The Travel donne la liste des 20 sites mégalithiques qui sont moins connus que Stonehenge en Grande-Bretagne mais qui sont encore plus anciens. Dans cette liste où The Travel recommande de visiter, figure le site de Karahunj appelé également Zorats Karer dans la région de Syunik en Arménie. « Les pierres anciennes sont relativement courantes, mais à Zorats Karer, les bords dentelés de ces pierres les rendent encore plus réelles. Les beaux paysages d’été en Arménie rendent ces sites plus intéressants pour planifier un voyage » écrit The Travel.

Krikor Amirzayan