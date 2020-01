Bako Sahakian le président de l’Artsakh a visité des positions de défense et des casernes près de la frontière au nord-est de l’Artsakh

Dimanche 12 janvier Bako Sahakian le président de la République de l’Artsakh accompagné du ministre de la Défense Karen Abrahamyan a rendu une visite de travail et d’inspection sur une série de casernes et points de défense au nord-est de l’Artsakh. Bako Sahakian a vérifié l’état des nouvelles constructions militaires et les conditions de vie des soldats Arméniens proches des lignes de défense frontalière. Le gouvernement de l’Artsakh suit de très près les réalisations militaires ainsi que l’état de santé et la situation des soldats au front.

Krikor Amirzayan