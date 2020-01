Revue de la presse azerbaïdjanaise - 10 janvier 2020

Politique intérieure

• Report.az - Elections législatives le 9 février 2020 : selon la Commission électorale centrale (CEC), 689 candidatures ont été validées et le nombre d’électeurs est de 5.221.902 dont 49,17% sont des hommes. Les élections se dérouleront dans 5426 bureaux de vote de 125 circonscriptions à travers le pays. https://bit.ly/304BOBl, https://bit.ly/37QBkkJ La CEC a interdit aux candidats de faire campagne sur les réseaux sociaux avant le 17 janvier. https://bit.ly/2tIXXJe

• Report.az - L’Assemblée parlementaire des pays turcophones (TurkPA) enverra une mission d’observateurs pour suivre les élections en Azerbaïdjan. https://bit.ly/2NaP3uM

• Contact.az - Selon le Procureur général, l’enquête relative au meurtre d’une fillette de 10 ans (district de Tovuz) est sous la supervision du Président Aliyev. https://bit.ly/35DJFa9

Politique étrangère

• Azertaj - L’assistant du Président Aliyev pour les affaires extérieures, Hikmet Hajiyev, a déclaré à l’agence de presse « Azertaj » que les réformes menées par le chef de l’État azerbaïdjanais, le conflit arméno-azerbaïdjanais du Haut-Karabakh, les derniers développements en Azerbaïdjan et dans les régions voisines avaient été évoqués à l’occasion de son déplacement en France. https://bit.ly/37Rucoj H. Hajiyev a été l’invité de radio Courtoisie sur le thème « les relations entre France et Azerbaïdjan, une chance économique pour la France ». https://bit.ly/2FDDmsp

• Azertaj - Le Président Aliyev a reçu le 9 janvier Mohammad Abunayyan, président du conseil d’administration de la société saoudienne ACWA Power (électricité) et Mohammed Jameel Al Ramahi, directeur général de la société émiratie Masdar (société d’énergie renouvelable). https://bit.ly/2Ta9v2J

• Trend - « Il est absolument faux de considérer les informations diffusées par le Parlement européen comme le refus de cette institution d’observer les élections législatives », a déclaré la porte-parole du MAE azerbaïdjanais, réagissant ainsi à une déclaration du Parlement européen de ne pas envoyer en Azerbaïdjan des observateurs pour les élections législatives anticipées. https://bit.ly/2QE72fg Samad Seyidov, chef de la délégation azerbaïdjanaise auprès de l’APCE a déclaré pour sa part que l’Azerbaïdjan n’étant pas membre de l’UE, n’avait envoyé d’invitation ni à l’UE ni au Parlement européen. https://bit.ly/39V1TqN

Haut-Karabakh

• Azernews - “Albanian chairmanship in OSCE will continue to reinforce OSCE’s conflict resolution engagement on the Nagorno-Karabakh conflict”, a déclaré le Premier ministre albanais, président en exercice de l’OSCE 2020. https://bit.ly/2FAARHl

Economie

• Azertaj - Le ministère azerbaïdjanais de l’Energie a signé des accords sur la mise en œuvre des projets pilotes en matière d’énergies renouvelables avec la société saoudienne ACWA Power et l’entreprise émiratie Masdar. https://bit.ly/2Nd9hV3

• Trend - “We are already working with Azerbaijan on its new long term Energy Strategy. We are ready to help with latest technologies on renewable energy sources”, a déclaré l’Ambassadeur de la Délégation de l’UE en Azerbaïdjan. https://bit.ly/35DqYmT

• Azernews - “The World Bank forecasts GDP growth rate of Azerbaijan at the level of 2.3 percent in 2020”. https://bit.ly/307dSgq

• Azernews - “Azerbaijan drafts project for construction of aluminum plant”. https://bit.ly/2NdjvEV

• Cbar.az - Le cours du dollar se maintient à 1,7 manat. Celui de l’euro baisse à 1,8883 manat. https://www.cbar.az/other/azn-rates

Ambassade de France