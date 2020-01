Revue de la presse azerbaïdjanaise - 09 janvier 2020

Politique intérieure

• Contact.az - Le Parlement européen a décidé de ne pas envoyer d’observateurs pour les élections législatives qui se dérouleront en Azerbaïdjan le 9 février prochain. https://bit.ly/2QB7v1N

• Trend - “The actions of the Armenian side will be given an answer”, a déclaré la porte-parole du MAE, réagissant à la mort d’un militaire azerbaïdjanais suite à des tirs de l’armée arménienne. https://bit.ly/2QBg253

• Contact.az - Par décret présidentiel, Anar Gouliyev a été nommé président du Comité d’Etat de l’architecture et de l’urbanisme. https://bit.ly/2s61lgM

• Azernews - “Baku to host World Cup in Trampoline Gymnastics and Tumbling on February 15-16”. https://bit.ly/2QAMB2N

Politique étrangère

• Report.az, Trend - En visite en France, l’assistant du Président Aliyev pour les affaires extérieures Hikmat Hajiyev s’est entretenu avec des représentants de l’Elysée et ceux du ministère des Affaires étrangères. H. Hajiyev a également participé à une table-ronde consacrée aux enjeux tels que le conflit du Haut-Karabakh, les relations bilatérales, les relations UE-Azerbaïdjan, ainsi que l’énergie. https://bit.ly/2s6CrxA, https://bit.ly/2N8wo2U

• Report.az - Le Président Aliyev a présenté ses condoléances à ses homologues iranien et ukrainien suite au crash en Iran d’un avion de ligne ukrainien. https://bit.ly/36BX8Al

• Trend - “Southern Gas Corridor to increase competition in Europe’s gas market”. Interview de Bert Schoofs, Ambassadeur de Belgique en Azerbaïdjan, en Géorgie et au Turkménistan. https://bit.ly/2uzsI3X

• Contact.az - Mehdi Khalilbeyli, membre du Centre de coordination européen Musavat, a été remis en liberté en Allemagne. Il était parmi les 8 Azerbaïdjanais arrêtés par la police allemande pour trafic illégal de migrants. https://bit.ly/2T6kNoU

• Contact.az - Le réfugié politique azerbaïdjanais Dashguin Agalarov a été libéré sous caution dans la ville polonaise de Gdansk. https://bit.ly/2QYBCPJ

Haut-Karabakh

• Azernews - Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, a déclaré qu’il était impossible de négocier le statut du Haut-Karabakh sans envisager le retour de la population azerbaïdjanaise dans leurs foyers. https://bit.ly/2Fup9hB

• Azernews, Haqqin.az - Le chef de la communauté azerbaïdjanaise du Haut-Karabakh, Tural Ganjaliyev, a appelé à la libération des otages azerbaïdjanais Dilgam Askerov et Shahbaz Guliyev, détenus depuis 2014 par les forces arméniennes. https://bit.ly/2N8Iysm

• Trend - Selon la Commission d’État pour les prisonniers de guerre, les otages et les personnes disparues, 3622 hommes et 267 femmes sont portés disparus depuis le début du conflit. https://bit.ly/2NbhZDb

Economie

• Cbar.az - Le cours du dollar se maintient à 1,7 manat. Celui de l’euro baisse à 1,8952 manat. https://www.cbar.az/other/azn-rates

