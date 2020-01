Revue de la presse azerbaïdjanaise - 08 janvier 2020

Politique intérieure

• Contact.az - Selon le communiqué du Service d’Etat des gardes-frontières, un militaire azerbaïdjanais a été tué dans le district de Gazakh suite à des tirs de l’armée arménienne. Le Service des gardes-frontières a démenti les informations du porte-parole du ministère arménien de la Défense selon lesquelles ce militaire aurait été tué suite à une tentative de la partie azerbaïdjanaise de réaliser des travaux d’ingénierie. https://bit.ly/36A9BEX, https://bit.ly/2sOhMPo

• Contact.az – Elections parlementaires anticipées (9 février 2020) : le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’Homme de l’OSCE (BIDDH) a annoncé à Bakou l’ouverture de sa mission d’observation électorale. Interrogé sur le suivi des recommandations des précédentes missions, le chef de la mission du BIDDH a déclaré : « C’est l’Azerbaïdjan qui est responsable de la mise en œuvre des recommandations. Je peux seulement dire que celles-ci ne sont pas suivies en Azerbaïdjan ». https://bit.ly/2N5fAtr

• APA - “PACE announced when it will send observation mission to Azerbaijan to monitor the elections”. https://bit.ly/39RyAFy

• APA - “Number of candidates registered for early parliamentary elections in Azerbaijan reaches 557”. https://bit.ly/2ZY3nw7

• Trend - “All 123 candidates nominated by the ruling New Azerbaijan Party (YAP) officially registered for parliamentary elections in Azerbaijan”. https://bit.ly/2N6gNRz

• APA - Le chef de l’Administration présidentielle a approuvé un plan d’action à l’occasion du 30e anniversaire de la tragédie du 20 Janvier (1990). Le drapeau sera mis en berne et une minute de silence sera observée à 12h00. https://bit.ly/2QYMVr5

• Contact.az - Le procès de Yunis Safarov et de 11 autres individus a commencé hier. Ils sont accusés d’attaques terroristes visant à renverser le système constitutionnel en Azerbaïdjan (juillet 2018) et à créer un Etat régi par la charia. https://bit.ly/2N7OCBz

• Contact.az - Un groupe de militants de la société civile et de représentants de médias ont fait une déclaration en faveur de la défense du rédacteur en chef du portail « criminal.az » Anar Mammadov. Ce dernier fait l’objet de poursuites judiciaires et avait déjà été condamné à 5 ans et demi avec sursis pour avoir couvert les événements de Ganja (juillet 2018). https://bit.ly/39LgeGm

• Haqqin.az - L’animateur de programme télévisé Murad Dadashov a été nommé président de la chaîne de télévision « Khazar TV ». Il remplace Shamkhal Hassanov, fils d’Ali Hassanov, ancien assistant du Président azerbaïdjanais. https://bit.ly/2QvTaDQ

Politique étrangère

• Contact.az - Sunna Ævarsdottir, rapporteuse de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) s’est dite déçue du fait que les autorités azerbaïdjanaises n’ont pas mis en œuvre avant le 31 décembre 2019 les arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme qui concernent des « prisonniers politiques » : “This will cast serious doubt on the democratic legitimacy of those elections, on Azerbaijan’s respect for the authority of the Court and on its commitment to democracy and the rule of law in general ” a-t-elle conclu. https://bit.ly/30aLo5P

• Trend - Le chef du Service de Sécurité d’État, Ali Nagiyev et le chef du service du renseignement extérieur d’Azerbaïdjan, Orkhan Sultanov, ont participé à la cérémonie d’ouverture du nouveau siège de l’Organisation nationale de Renseignement turc (MİT) à Ankara. En marge de cette ouverture, A. Nagiyev et O. Sultanov ont été reçu par le Président turc. https://bit.ly/39NYtGh

• Trend - “Azerbaijani Foreign Ministry expresses condolences to the families of those who lost their lives in catastrophic Australia bushfires”. https://bit.ly/2Fv6DFW

Economie

• Report.az - Le ministre azerbaïdjanais de l’Energie, Perviz Shahbazov s’est rendu en Turquie pour assister à la cérémonie d’ouverture du gazoduc « Turkish Stream ». https://bit.ly/39QJ4VW

• Cbar.az - Le cours du dollar se maintient à 1,7 manat. Celui de l’euro baisse à 1,8952 manat. https://www.cbar.az/other/azn-rates

Ambassade de France