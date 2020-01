Revue de la presse azerbaïdjanaise - 07 janvier 2020

Politique intérieure

• Report.az - Selon la Commission électorale centrale, 458 candidatures ont été validées dans le cadre des élections législatives anticipées (9 février). https://bit.ly/2tCGAJW “2226 candidates applied for parliamentary elections in Azerbaijan”. https://bit.ly/2SZZo0k

• Contact.az - La candidature de Togrul Valiyev (bloc électoral « Mouvement ») a été validée par la commission électorale de la circonscription n°23. https://bit.ly/2QS8qdh

Politique étrangère

• Azertaj - L’ambassade des États-Unis en Azerbaïdjan a recommandé à ses citoyens d’être vigilants et de prendre des mesures de sécurité en raison d’une tension accrue au Moyen-Orient. https://bit.ly/2ZTY150

• Contact.az - L’Ambassadeur d’Azerbaïdjan en Iran Bunyad Huseynov a assisté aux funérailles du général Qassem Soleimani à Téhéran. https://bit.ly/39KEbxA

• Trend - « La conclusion d’un nouvel accord avec l’Azerbaïdjan demeure l’une des principales priorités de l’UE » a déclaré l’Ambassadeur de la Délégation de l’Union Européenne en Azerbaïdjan. https://bit.ly/2twsbix

• Contact.az - Le réfugié politique azerbaïdjanais Dashgine Agalarov a été arrêté à l’aéroport de la ville de Gdansk en Pologne à la demande d’Interpol. Il va être expulsé vers l’Azerbaïdjan. https://bit.ly/2MZ0fKT

• Report.az - La police allemande a arrêté 19 personnes, parmi lesquelles des citoyens azerbaïdjanais. https://bit.ly/37GRLQD

Economie

• Trend - “Azerbaijan starts development of test project in renewable sector”. https://bit.ly/37LR9cF

• Trend - “Russia’s Makhachkala eyes to launch flights to Baku and Tehran in 2020”. https://bit.ly/2txRzV8

• Cbar.az - Le cours du dollar se maintient à 1,7 manat. Celui de l’euro baisse à 1,9025 manat. https://www.cbar.az/other/azn-rates

Ambassade de France