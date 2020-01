Revue de la presse azerbaïdjanaise - 06 janvier 2020

Politique intérieure

• Azertaj - Le Président Aliyev a présenté ses vœux à la communauté chrétienne orthodoxe d’Azerbaïdjan à l’occasion de la fête de Noël. https://bit.ly/2txopp4

• Trend - Selon la Commission électorale centrale, 394 candidatures ont été validées dans le cadre des élections législatives anticipées (9 février). https://bit.ly/36ogdpI

• Contact.az, Trend - Elections municipales du 23 décembre 2019 : la Commission électorale centrale a annulé les résultats de deux bureaux de vote dans le district de Surakhani suite à une plainte du blogueur Mehman Huseynov. Ce dernier réclamait notamment l’annulation de tous les résultats à Surakhani et le recomptage des voix. https://bit.ly/35taHRr, https://bit.ly/2FkzRqK

• Contact.az - Le président du parti « REAL » Ilgar Mammadov a adressé une lettre au Conseil de l’Europe relative à la non-exécution par les autorités azerbaïdjanaises de la décision d’acquittement de la Cour européenne des Droits de l’Homme. https://bit.ly/2QQQHCR

• Contact.az - Zaur Gurbanli, membre du Parti « REAL », a porté plainte après que la Commission électorale de sa circonscription ait refusé de valider sa candidature aux élections législatives. https://bit.ly/2FlU13x

• Contact.az - Le candidat du bloc électoral « Mouvement » Togrul Valiyev et le défenseur des droits de l’Homme Elshan Hasanov ont déclaré être confrontés à des obstacles de la part des commissions électorales de leur circonscription. https://bit.ly/39KFQD6

• Contact.az - “Positive Dynamics in Ogtay Gulaliyev’s Health Continues”. Rappelons que le défenseur des droits de l’Homme a été renversé par une voiture le 29 octobre dernier. https://bit.ly/2tuACuT

Politique étrangère

• Azertaj - Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères s’est entretenu au téléphone avec son homologue iranien. Au cours de l’entretien, le ministre azerbaïdjanais a notamment présenté ses condoléances suite à la mort en Irak du général iranien Qassem Soleimani. https://bit.ly/39GOL8L

• Contact.az - Réagissant à la mort de Qassem Soleimani, l’auteur de l’article estime que la défaite de l’Iran en Irak et en Syrie signifierait un affaiblissement du régime des mollahs et la croissance du mouvement anticlérical en Iran. https://bit.ly/39KFdJI

Economie

• Trend - Le Président turc a ratifié les protocoles signés avec l’Azerbaïdjan lors de la 8e réunion de la Commission mixte ayant eu lieu à Bakou le 16 septembre 2019. https://bit.ly/2ty69vM

• Cbar.az - Le cours du dollar se maintient à 1,7 manat. Celui de l’euro se maintient à 1,9035 manat. https://www.cbar.az/other/azn-rates

Ambassade de France