L’Église Saint-Garabed célèbre la Sainte Nativité

L’histoire est belle, elle donne un sens à la vie de toute une communauté qui, fièrement, aujourd’hui encore, 92 ans après sa consécration continue de prendre soin et de faire vivre dignement l’Église apostolique arménienne Sourp Garabed.



Solidement enracinée dans la roche, la « Vieille Dame » du haut de sa colline de Campagne Frèze domine Marseille et fait face à la Grande Bleue. Elle défie le temps qui passe et le mistral qui l’embrasse de ses bises fougueuses et violentes.



Héritage précieux et indélébile des premiers rescapés du génocide, ces femmes et ces hommes apatrides, meurtris par leur passé, démunis de tout sont devenus un temps des architectes, des bâtisseurs.

Malgré leurs dos cassés, leurs mains, usées par l’effort, conjuguaient tous les corps de métiers ; elles écrivaient ainsi un futur, une nouvelle vie en construisant leur maison commune, leur église.

A présent la France devenait leur nouvelle terre, terre d’espérance pour laquelle, enfants d’Arménie, ils allaient donner le meilleur d’eux même, « sans jamais abdiquer leur foi, ni baisser la tête sous l’injure » comme le chantait le Grand Charles Aznavour.



C’est sous l’impulsion de Mgr Grigoris Balakian qu’une souscription populaire était organisée pour financer ce lourd projet.

Avec la foi et beaucoup d’abnégation, après deux années d’efforts et de travaux, Saint-Garabed était consacré le 23 décembre 1928.

Aujourd’hui digne héritier de ce lourd patrimoine, le Conseil paroissial, présidé par Kristel Amellal, animé par de belles âmes, veille avec bienveillance sur la « Vieille Dame ».



Malgré les difficultés d’accès aux portes de l’église et le manque d’un prêtre permanent, quelques offices symboliques sont célébrés occasionnellement pour le bonheur des fidèles du quartier Saint Antoine, Campagne Frèze.

« Gardiens et Passeurs d’histoire, Alain et Patrick Boyadjyan, Roger et Dani Azilazian, Bernard Hatemian, Patricia et Léon Aharonian, Michel Agazarian, entres autres, sont les garants et les protecteurs de Saint-Garabed.

La célébration de la Nativité



Ce samedi 11 janvier, la « Vieille Dame » accueillait ses nombreux fidèles pour célébrer la Sainte Messe de la Nativité et la Bénédiction de l’Eau et de la Sainte Croix.

C’est le prêtre Karnig Karapétyan, prêtre diocésain, de l’Église apostolique arménienne Saint Sahak-Mesrop Saint-Jérôme qui a célébré l’homélie.

A l’issu de la célébration de la Sainte Nativité a eu lieu la cérémonie de la Bénédiction de l’Eau. La Chorale de l’église accompagnait la cérémonie avec des prières et des chants religieux. Le prêtre Karnig Karapétyan bénissait la Sainte Croix, la Bible et le Saint Chrême, Méron en arménien.

A ses côtés sur l’Autel, Michel Karnig Ohanian, membre du Conseil paroissial, élu parrain de la Sainte Croix, assistait avec émotion à la cérémonie, avant d’accueillir « l’objet Sacré » entre ses bras recouverts d’une serviette blanche immaculée.



Le parrain sera le garant de la cohésion et de la stabilité de la paroisse pour cette année.

A l’issu de la cérémonie, l’Eau Bénite, symbole de vie et de purification, a été distribuée aux fidèles.

Date symbolique et jour de fête, l’assistance a partagé un buffet apéritif sur la terrasse ensoleillée de l’église.



La sénatrice de secteur, Samia Ghali était venue en voisine pour partager quelques moments de convivialités avec ses amis arméniens, avant de reprendre le chemin de la campagne pour les élections municipales à la Mairie de Marseille.

Ani Stepanow, présidente du CCAF Région Sud, avait également répondu présente à l’invitation d’Alain Boyadjian et de Kristel Amellal.

Dans la joie et une ambiance familiale, les fidèles ont rejoint la Salle d’honneur pour partager un repas arménien confectionné avec talent et gourmandise par Maguy.



Selon la tradition, les discours et les chants résonnaient joyeusement autour des tables animées.

Pour accompagner cette délicieuse journée, un récital offert par le Chœur lyrique des enfants de l’Estaque, dirigé par Gayané Hovhannisyan a enchanté les fidèles réunis dans l’église.



Bravo et un grand merci à ces femmes et à ces hommes, discrets, bienfaiteurs, aux grands cœurs, qui portent à bout de bras notre patrimoine historique.

Ainsi, longtemps encore battra le cœur de la « Vieille Dame ».



Alain Sarkissian