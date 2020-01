Le projet agropastoral du Tavush est en pleine expansion.

Cofinancé par le Fonds Arménien de France et le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, le projet est composé d’un volet agricole (irrigation, diversification de la production) et d’un volet élevage (renouvellement du cheptel local pour la valorisation de produits laitiers). 106 hectares de terres ont été remis en culture en vue d’assurer aux agriculteurs et à leur famille un revenu décent.



Plusieurs dizaines de tonnes de semences de céréales et de plantes fourragères ont été distribués. Leurs productions seront achetées par les équipes d’Himna- Tavush ; elles serviront à nourrir le bétail de la ferme de Lusadzor. 15 kilomètres de route conduisant aux alpages ont été remis en état. La ferme de Lusadzor compte actuellement 260 bêtes dont 111 vaches laitières. L’objectif est d’atteindre 180 vaches laitières. En agrandissant la capacité d’accueil de la ferme, la production fromagère passera de 5 tonnes/mois à 10 tonnes.





La marque EcoTavush, développée pour la commercialisation de la production fromagère de la ferme, travaille sur le territoire national avec les chaînes de supermarchés SAS et Parma. À Moscou, EcoTavush est implantée dans les principaux supermarchés de la capitale (Globus, Azbuka,…). Des discussions sont en cours avec les responsables de Carrefour en Arménie, ceux d’Auchan et d’autres grands distributeurs en Russie.

