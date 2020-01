L’Arménie et la Russie gardent leurs liens sur la bonne voie

Un jour de novembre, des employés des chemins de fer de Gyumri, la deuxième ville d’Arménie, se sont rendus au travail et ont découvert qu’ils avaient été remplacés par des Russes. Des conducteurs russes se trouvaient déjà dans la gare de triage exploitant les trains, et les employés arméniens ont été informés qu’ils avaient été mis en congé.

Les employés arméniens pensaient que leur remplacement était le résultat d’une grève un mois plus tôt où ils avaient réclamé des salaires plus élevés. « Nous les mettons dans une position difficile et c’est ainsi qu’ils nous répondent », a déclaré un conducteur, Gor Ghazaryan, à une chaîne de télévision locale. « A ma place, il y a un Russe qui exploite le train et abîme notre équipement. »

La nouvelle s’est rapidement répandue en Arménie, provoquant des discussions au Parlement et des réunions entre de hauts responsables du gouvernement et la direction des chemins de fer.

Mais il s’est avéré qu’il ne s’agissait que d’un malentendu : les Russes n’étaient que pour un échange de travail avec l’envoi de cheminots arméniens travaillant en Russie. Vahagn Hareyan, un conducteur basé à Erevan, s’est rendu dans la ville de l’Oural d’Ufa. « Nous avons beaucoup appris », a-t-il déclaré à Eurasianet. « Bien sûr, les trains russes sont plus avancés, les procédures sont plus complexes et précises. » Ruben Grdzelyan, porte-parole de la compagnie de chemin de fer arménienne russe South Caucasus Railways, a déclaré à Eurasianet que les travailleurs avaient été informés à l’avance que les travailleurs russes venir et a dit qu’il ne sait pas pourquoi la controverse a éclaté.

Le malentendu, cependant, a mis en évidence les tensions qui sont apparues entre Erevan et Moscou à la suite de la « Révolution de velours » de l’Arménie en 2018. Le nouveau régime est rempli de personnalités pro-occidentales, soulevant des questions sur la durabilité du partenariat stratégique de longue date entre l’Arménie et la Russie.

Géopolitique, ou simplement business ?

Depuis l’arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement, la société des chemins de fer et d’autres sociétés russes en Arménie ont fait l’objet d’une série d’enquêtes et de controverses. Ceux-ci sont souvent interprétés en termes géopolitiques, comme des manifestations d’un affrontement occident-russe. Malgré les tensions occasionnelles, cependant, les deux parties semblent déterminées à faire fonctionner leurs relations économiques.

En 2008, les chemins de fer russes ont remporté un appel d’offres du gouvernement arménien, pour lequel il était le seul soumissionnaire, à exploiter les chemins de fer arméniens. Le contrat a été accordé pour 30 ans, avec la possibilité d’une prolongation de 10 ans en plus.

Sous la direction précédente de l’Arménie, le chemin de fer et les autres actifs économiques russes étaient clairement reconnus comme ayant autant d’importance stratégique que de logique commerciale. Lors d’une réunion en 2016 avec le directeur des Chemins de fer russes Oleg Belozorov, le président d’alors, Serge Sarkissian, a déclaré que « l’Arménie considère la coopération dans le domaine des transports comme un élément important des relations stratégiques arméno-russes ».

En conséquence, les entreprises russes ont eu la possibilité de fonctionner relativement librement.

À la suite de l’arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement, cela a changé et les chemins de fer du Sud-Caucase ont fait l’objet d’un certain nombre d’enquêtes. En août 2018, le Service des recettes publiques arménien a effectué des descentes dans les bureaux de la société dans le cadre d’une enquête sur des allégations selon lesquelles il aurait échappé à 19000 dollars d’impôts. Pour l’instant, aucune accusation n’a été déposée.

En décembre de la même année, un autre organisme arménien chargé de l’application des lois, le comité d’enquête, a annoncé qu’il enquêtait sur des « allégations d’abus » à l’encontre de la compagnie de chemin de fer, en particulier qu’il n’avait pas effectué d’investissements dans le système ferroviaire du pays, comme stipulé dans l’offre originale. L’entreprise a répondu que le comité était « partisan ».

Les enquêtes sur les chemins de fer ont été accompagnées d’enquêtes similaires dans les livres de la filiale arménienne de la compagnie russe de gaz, Gazprom.

Un reportage en septembre sur la chaîne de télévision internationale de langue russe RTVI a cité une source anonyme qui aurait déclaré que la Russie envisageait de suspendre l’exploitation du chemin de fer en raison des enquêtes. Le rapport a été largement diffusé dans les médias arméniens et russes.

« L’Arménie a créé une situation dans laquelle les chemins de fer du Caucase du Sud ne peuvent pas fonctionner correctement », a déclaré à RTVI le vice-ministre russe des Transports, Vladimir Tokarev. « Tous les documents depuis 10 ans ont été confisqués, des accusations non confirmées ont été déposées et aucune garantie n’a été donnée. Nos arguments sont que les inspections n’avaient auparavant révélé aucune violation et que les conditions de la concession étaient ignorées. »(Ce n’était pas tout à fait vrai : en 2016, les enquêteurs arméniens ont également constaté des irrégularités dans les appels d’offres menés par la société.)

L’Arménie a rejeté le rapport. « Il n’est pas question de résiliation anticipée de l’accord », a déclaré le vice-Premier ministre Mher Grigoryan au service arménien de RFE / RL. Mais il a ajouté qu’Erevan n’était pas entièrement satisfait du travail de l’entreprise. « Nous n’avons que deux trains qui répondent aux normes européennes de transport », a-t-il déclaré, faisant référence à un train électrique récemment introduit entre Gyumri et Erevan. « Oui, cette question a également été discutée, et certaines de nos positions sont devenues des revendications », a-t-il dit, sans plus de précisions.

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a également déclaré qu’il n’y avait aucune raison pour la Russie de résilier son contrat. « L’Arménie ne le veut pas et la Russie ne le veut pas. Pourquoi cela devrait-il arriver ? », a déclaré Nikol Pashinyan dans une interview au journal russe Kommersant. Il a également nié l’existence de sous-entendus politiques dans les enquêtes, qualifiant le chemin de fer de « problème purement économique » que les médias politisaient.

« La logique a changé depuis avant la révolution, lorsque l’État a reconnu le côté politique de cet accord », a déclaré à Eurasianet Danial Ioannisyan, membre du Conseil public arménien, un organisme destiné à assurer la coordination entre le gouvernement et la société civile.

Pour certains en Arménie, les combats sur le chemin de fer prouvent qu’Erevan doit redoubler d’efforts pour réduire ses liens avec Moscou. "Nous pouvons affirmer comme un fait que la révolution n’a pas affecté les relations russo-arméniennes. Ce n’est pas acceptable », a déclaré Artur Sakunts, président de l’Assemblée des citoyens d’Helsinki à Vanadzor, une organisation des droits de l’homme qui a récemment préparé un rapport sur la présence militaire de la Russie en Arménie.

Artur Sakunts a déclaré que le contrat ferroviaire devrait être résilié. « Si nous restons comme ça, nous n’aurons jamais nos propres ressources, le contrat que nous avons maintenant ne vise pas à développer l’Arménie », a-t-il déclaré à Eurasianet. « La colonisation par la Russie ne consiste pas seulement à créer une dépendance, mais aussi à aspirer nos ressources. »

Le 8 décembre, Belozorov, le directeur des chemins de fer russes, a rencontré le ministre arménien de l’administration territoriale et des infrastructures Suren Papikyan à Moscou et a convenu de créer un groupe de travail conjoint sur « l’amélioration de l’activité des chemins de fer du Caucase du Sud, y compris la possibilité de moderniser la concession », a annoncé le ministère. Le ministère n’a pas répondu aux questions d’Eurasianet en vertu de la loi sur la liberté de l’information sur les nouveaux investissements qui pourraient être envisagés.

